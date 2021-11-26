Cicaldau, Galatasaray-Marsilya maçına damga vurdu

Marsilya karşısında 51 dakika sahada kalan Cicaldau, zaferin mimarlarından biri oldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan Alexandru Cicaldau, kısa sürede Sarı- Kırmızılı ekibe uyum sağladı.

Ancak Rumen futbolcu, Galatasaray forması altında UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk 4 maçta skora katkı verememişti. Fakat 24 yaşındaki genç yıldız, dün Marsilya karşısında tek devrede bir resital sundu.

12. dakikada Feghouli'nin pasında karşı karşıya pozisyonda Cicaldau, rakip fileleri havalandırmayı başardı. Rumen yıldızın, 30. dakikada içeri çevirdiği topta Caleta-Car kendi ağlarını buldu.

AVRUPA’DA İLK GOL SEVİNCİ

51'de sakatlanıp, oyundan çıkan Cicaldau, süre bulduğu dakikalar içerisinde fark yarattı. Rumen futbolcu için dün oynanan mücadele adeta ilklerin gecesi oldu.

Cicaldau, Avrupa'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca Lazio'nun ardından Marsilya da topu kendi ağlarına gönderirken, Galatasaray'ın rakipleri Avrupa arenasında bir sezonda ilk kez birden fazla kez kendi kalesini buldu.