Ciro Immobile, Twente maçına devam edemedi

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UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda'danın Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı'nda Twente'ye konuk oldu.

Maçın 37. dakikasında siyah beyazlı takımın golcüsü Ciro Immobile, Twente'nin orta saha oyuncusu Michal Sadilek'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı kart cezalısı durumuna düşen Immobile, Beşiktaş'ın tur atlaması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında forma giyemeyecek.

IMMOBILE SAKATLANDI

Öte yandan İtalyan futbolcu ilk yarının son anlarında yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Ciro Immobile 2. yarının başında yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.