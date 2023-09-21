Club Brugge - Beşiktaş - CANLI SKOR

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'la Belçika temsilcisi Club Brugge karşı karşıya geliyor.
Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar
Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago