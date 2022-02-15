Cüneyt Çakır, Avrupa Ligi maçına atandı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad ekibi arasında oynanacak play-off turu ilk maçına atandı.

MAÇ PERŞEMBE GECESİ

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.