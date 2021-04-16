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    Cüneyt Çakır, ırkçılığa karşı diz çöktü

    Cüneyt Çakır, ırkçılığa karşı diz çöktü

    Avrupa Ligi'nde Slavia Prag-Arsenal maçını yöneten Cüneyt Çakır, karşılaşma öncesi futbolcularla birlikte ırkçılığa karşı diz çöktü.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 13:45
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    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında Slavia Prag, evinde Arsenal'i ağırladı.

    İki takım arasında oynanan karşılaşmada Arsenal, rahat ve üstün bir oyunla 4-0 galip geldi.

    İlk maçın 1-1 bittiği eşleşmede böylece rakibine skor anlamında üstünlük sağlayan İngiliz ekibi adını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yazdırma başarısı gösterdi. Arsenal, İspanyol ekibi Villarreal ile finale çıkma mücadelesi verecek.

    Cüneyt Çakır, ırkçılığa karşı diz çöktü #1

    IRKÇILIĞA KARŞI TEPKİ GÖSTERDİ

    Karşılaşma öncesi çok konuşulan bir olay yaşandı. Karşılaşmanın FIFA kokartlı hakemi Cüneyt Çakır, yaptığı hareketle geceye damga vurdu.

    Arsenal'li futbolcular, mücadelenin başlamasına az bir süre kala diz çöküp Black Lives Matters hareketine katıldı ve ırkçılığa karşı tepki gösterdi.

    Bu anlarda hakemimiz Cünyt Çakır da aynı hareketi yaparak Arsenal'Li futbolcuların protestosuna katıldı. Slavia Prag'lı futbolcuların bu karşılık diz çökmemesi ise dikkat çekti.

    Cüneyt Çakır, ırkçılığa karşı diz çöktü #2

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