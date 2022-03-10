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    Dani Alves: Galatasaray'ın bulunduğu durumla ilgilenmiyoruz

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona - Galatasaray maçı öncesinde kadroda yer almayan Dani Alves, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 13:14
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    Dani Alves: Galatasaray'ın bulunduğu durumla ilgilenmiyoruz

    Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

    Bu maç öncesinde Katalan ekibinde kadroda yer alamayan Dani Alves, Dündar Keşaplı'ya açıklamalarda bulundu.

    "UMARIM AVANTAJLI BİR SKORLA MAÇI TAMAMLARIZ"

    Brezilyalı bek, Galatasaray'ın Süper Lig 'deki durumun değil UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın önemli olduğunu söyledi.

    "Galatasaray'ı biliyorum ve tanıyorum. Orada tanığımız bazı isimler var (gülerek). Heyecanlı ve tutkulu bir maç olması muhtemel. Galatasaray'ın içine bulundugu durumla çok ilgilenmiyoruz. Avrupa maçları lokal ligler performansından bağımsız oynanır. Umarım çok avantajlı bir skorla maçı tamamlarız."

    Dani Alves: Galatasaray ın bulunduğu durumla ilgilenmiyoruz #1


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