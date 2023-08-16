Daniel Amartey: Büyük bir kulüpteyim Beşiktaşlı futbolcu Daniel Amartey, "İyi bir rakibe karşı zor bir maç olacak. Hocamızı dinleyeceğiz. Disiplinli bir oyun oynayıp galip gelmeye çalışacağız” dedi.

DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yarın Beşiktaş Stadyumu'nda karşılaşacak.

TSİ 20.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Karşılaşma öncesi kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Daniel Amartey açıklamalarda bulundu.

"Büyük bir kulüpteyim"

Beşiktaş’ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Amartey, şu şekilde konuştu:

Büyük bir kulüpteyim. İlk maçı oynadık. İyi bir rakibe karşı zor bir maç olacak. Hocamızı dinleyeceğiz. Disiplinli bir oyun oynayıp galip gelmeye çalışacağız.

"Kulüp hakkında olumlu etkiler bıraktı"

Beşiktaş’a gelmeden önce tek başına idmanlar yaptığını ancak günden günde daha iyiye gittiğini söyleyen Amartey, transferinden önce Çağlar Söyüncü ve Rachid Ghezzal ile konuştuğunu belirtti. Amartey, şu ifadeleri kullandı:

Çağlar ile gelmeden önce konuştum. Kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi bana. Buraya gelmenin iyi bir karar olacağını söyledi. Kendisi çok iyi bir insan. Rachid ile de tabii ki konuştum. Üzerimden kulüp hakkında olumlu etkiler bıraktı.

"Bek ya da stoper oynamak benim için fark etmez"

Çok farklı pozisyonlarda oynadığının hatırlatılması üzerine ise Ganalı oyuncu, şu şekilde konuştu: