Davinson Sanchez 4. golünü kaydetti

İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'den geldi.

Mücadelenin 6. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Sanchez, kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlar gönderdi ve skor 1-0 oldu.

4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 1'er gol kaydetti.

Maça 11'de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.