Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, birlikte gol atıyor

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray ile Ukrayna takımı Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında savunma oyuncuları Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı sahneye çıktı.
ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI MAÇTA GOL ATTILAR
Sanchez ve Abdülkerim'in gollerinin ardından sarı-kırmızılılarda ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
İki isim, Dinamo Kiev maçıyla birlikte bu sezon üçüncü kez aynı maçta gol sevinci yaşadı.
Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, daha önce ligdeki Rizespor ve kupadaki Başakşehir maçlarında gol atmıştı.
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