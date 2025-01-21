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Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, birlikte gol atıyor

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, birlikte gol atıyor Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçıyla birlikte bu sezon üçüncü kez aynı maçta gol sevinci yaşadı.