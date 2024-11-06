Davinson Sanchez'den Tottenham maçı açıklaması: Disiplinli oynamalıyız

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı yarın konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Bu karşılaşma öncesinde ise Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Davinson, sözlerine şöyle başladı:

Tottenham ile özel bir maç oynayacağız. Ben de eski takımımla karşılaşmış olacağım. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Tottenham da agresif olacaktır. Sahada Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Çok yüksek potansiyelli, uluslararası deneyimi yüksek oyuncularımız var. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.

"DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE OYNAMALIYIZ"

Kolombiyalı futbolcu, Tottenham'ın çok iyi bir takım olduğunu vurguladı.

Tottenham iyi bir takım, iyi çalışıyorlar ve genç yetenekli isimleri var. Herkesi ciddiyet için uyarabilirim, disiplinli bir şekilde oynamalıyız.

"BİZ DE FAVORİLERDEN BİRİYİZ"

Kendilerinin de favori olduğunu belirten defans oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray her sene gelişiyor. Bu tip turnuvalar için çalışıyoruz. Biz de favorilerden birisiyiz. Biz de kazanmak istiyoruz. Avrupa'da nasıl boy ölçüştüğümüz çok önemli. Türk futbolunu izlediğinde insanlar ne görüyor, buna bakmak lazım. Takım olarak burada iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum.

"KENDİMİZİ GÖSTERMELİYİZ"

Kendilerini göstermeleri gerektiğini söyleyen Davinson Sanchez, şöyle konuştu: