Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv ekibine 2-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu 2. hafta maçında evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Maccabi 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor 55. dakikada Kayode ile öne geçerken, 67. dakikada gelen penaltı her şeyi değiştirdi.

Camara pozisyonun ardından kırmızı kart gördü ve topun başına gelen Biton penaltıdan ağları sarsarak beraberliği sağladı.

Kalan bölümde 1 kişi eksik mücadele etmek zorunda kalan Sivasspor, 75. dakikada Peretz'in golüne engel olamadı ve maçtan 2-1 yenil ayrıldı.

SİVASSPOR 0 PUANDA KALDI

İlk maçında deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup olan Sivasspor, 2 maç sonunda 0 puanda kaldı. Maccabi Tel Aviv ise Karabağ'ın ardından Sivasspor'u de yenerek 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Sivasspor evinde Karabağ ile karşılaşacakken, Maccabi Tel Aviv deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.

AVRUPA'DA 10'DA 2

Ülke puanı açısından oldukça kritik bir noktada olan ülkemizi temsil eden takımlar, bu sezon Avrupa'da oynadıkları 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

1-3 | Neftçi V G.Saray

2-0 | G.Saray V Hajduk

2-1 | Rangers V G.Saray

3-1 | PAOK V Beşiktaş

1-1 | Rio Ave V Beşiktaş [Penaltı 4-2]

1-0 | Rosenborg V Alanya

2-0 | RB Leipzig V Başakşehir

5-3 | Villarreal V Sivas

0-2 | Başakşehir V PSG

1-2 | Sivasspor V Maccabi