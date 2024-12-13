Deniz Türüç: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahada olacağız

İHA

UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim’ı 3-1’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Başakşehir’in ilk golünü kaydeden Deniz Türüç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU SEFER ROLLER DEĞİŞTİ"

Attığı golde Piatek’in çok güzel bir asist yaptığına değinen Türüç, şu şekilde konuştu:

Son haftalarda ben Piatek’e asist yapıyordum, bu sefer de Piatek gerçekçi olmak lazım mükemmel bir pas verdi. Bitirmek bana kaldı. Bu sefer roller değişti. Normalde ben asist yapardım.

"BÜYÜK BİR FİNAL BİZİ BEKLİYOR"

UEFA Konferans Ligi’nde bir üst tura yükselmek istediklerinin altını çizen Deniz, şu ifadeleri kullandı:

Son bir maçımız var. Önce çok önemli Fenerbahçe maçı var. Ondan sonra perşembe de büyük bir final bizi bekliyor. Biz finaller oynamaya alışık bir takımız. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde de oynadık, Avrupa Ligi’nde de oynadık. Şu an Konferans Ligi’ndeyiz, şampiyon olmuş bir takımımız. Dolayısıyla her maç zordur, bunu kolaylaştırmak bize kalmış. İnşallah orada kazanmak için sahada olacağız.

"FENERBAHÇE MAÇINDA KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Süper Lig’in 16. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Deniz Türüç, şunları dedi: