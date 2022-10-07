Diego Rossi, asistleriyle dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, AEK Larnaca maçında yaptığı asist ile bu sezon 5. asistine ulaştı.

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Rossi, AEK Larnaca maçına damgasını vuran oyunculardan biriydi.

İlk golün asisti Rossi'den

Mücadeleye çok baskılı başlayan Rossi, Fenerbahçe'nin hücumlarında kilit rol oynadı. Uruguaylı futbolcu, Batshuayi'nin perdeyi açan golünde rakibini sağ kanatta geçtikten sonra, Belçikalı forvete harika bir gol pası verdi.

İkinci golü hazırladı

Rossi'nin, ikinci yarının 79. dakikasında soldan kullandığı serbest vuruşta rakipten Rafael Mamas'a kale önünde çarpan top, rakip ağlarla buluştu ve tecrübeli oyuncu, skora nokta koyan golün hazırlayıcısı oldu. Ancak bu gol, Mamas'ın kendi kalesine attığı gol olduğu için Rossi'ye asist olarak yazılmadı.

Asist sayısında Lincoln'ü yakaladı

Bu golden 2 dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kalan deneyimli futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleci başarılıydı. Rossi, böylece asist sayısını 5'e çıkardı ve kendisiyle aynı rakama sahip Lincoln'ü (5) yakaladı.

Avrupa'da 4. asistini yaptı

Diego Rossi, Süper Lig'de Alanyaspor'a 1 asist, Avrupa'da ise Austria Wien'e 2, Dinamo Kiev'e 1, AEK Larnaca'ya karşı 1 asist yaptı.