Dinamo Kiev - Beşiktaş - CANLI SKOR Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'e konuk oluyor.

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60' Gol... Dinamo Kiev 1-1 Beşiktaş (Shaparenko)

50' Dinamo Kiev'in golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu haber harika oldu. 1-0 öndeyiz.

49' Pozisyon şu anda VAR'dan inceleniyor.

48' Soldan ceza sahasına gönderilen topu Amir uzaklaştıramadı. Karavaev önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlarımıza gönderdi.

46' Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine Zaynutdinov girdi.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Dinamo Kiev 0-1 Beşiktaş

46' Salih Uçan, ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu ama top ayağına oturmadı. Aut.

44' Aboubakar'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

43' Gedson, iki rakibinden sıyrılıp yerden içeri çevirdi. Savunma topun geçmesine izin vermedi.

40' Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Aboubakar, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi.

40' Goool... Dinamo Kiev 0-1 Beşiktaş (Aboubakar) (P)

39' Onur'un ortasında Muleka kafayı vurdu. Top savunmada Oleksandr Tymchyk'e çarptı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

38' Beşiktaş, penaltı kazandı.

37' Rosier'in ortasına kale önünde Oleksandr Tymchyk ters bir kafa vuruşu yaptı. Top direğin dibinden az farkla auta gitti.

35' Sağdan Nazar Voloshyn'in ortasına yay üzerinde Vanat vurdu. Top kaleci Mert'te kaldı.

33' Valentin Rosier'in Gedson'a gönderdiği top kaleci Buschan'da kaldı.

32' Muleka'nın havadan Aboubakar'a gönderdiği top doğrudan auta gitti.

29' Beşiktaş'ın orta alanda kazandığı topu Amir Hadziahmetovic yerden Aboubakar'a gönderdi ama savunma izin vermedi.

24' Ön alanda yapılan baskıyla kazanılan topu Salih aldı. savunma arkasına sarkan Aboubakar'ı düşündü ama Oleksandr Syrota araya girdi.

23' Nazar Voloshyn'in pasında Vladyslav Dubinchak son çizgide içeriye çevirdi. Bu topu savunmamız karşıladı.

21' Beşiktaş'ta Onur sağdan ceza sahasına iyi ortaladı. Ön direkte Aboubakar çok iyi vurdu ama kaleci son anda topu kornere çeldi.

17' Çıkarken kaptırdığımız topta Nazar Voloshyn, yay üzerinden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.

13' Dinamo Kiev'in rakip yarı alanına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Mykola Shaparenko, yanındaki Vanat'a bıraktı. Onun sert şutu üstten auta gitti.

11' Salih Uçan'ın ceza sahasına kestiği topu Aboubakar'dan önce savunma karşıladı.

9' Denys Popov'un savunma arkasına gönderdiği top kaleci Mert'te kaldı.

6' Mykola Shaparenko'nun kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Alexander Karavaev vurdu. Top neyse ki üstten auta gitti.

6' Alexander Karavaev'in kullandığı serbest vuruşu savunmamız karşıladı. Dönen topu Vitaly Buyalsky tekrar doldurdu. Beşiktaş savunması topu kornere çeldi.

5' Rosier, Nazar Voloshyn'i kendi yarı alanında düşürdü. Dinamo Kiev faul kullanacak.

3' Serhiy Sydorchuk, savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Vladyslav Vanat bu topa yetişemedi.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geliyor.

Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı. Maçı, S Sport canlı yayınlıyor. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetiyor.

İlk 11'ler

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar