Domenec Torrent, Barcelona eşleşmesini yorumladı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona eşleşmesinin ardından, "Elimizden gelen her şeyle Galatasaray'ı savunacağız. Barcelona, seçenekler arasındaki en kötüsüydü" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta İstanbul'da olacak.

Eşleşmenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu.

Torrent açıklamalarında, "Barcelona, Avrupa'da formda takımlardan bir tanesi. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. İyi transferler yaptılar. Takım güçlendi. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler.





"BİZİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ"

Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz.

Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız.





"EN KÖTÜ KURAYI ÇEKTİK"

Güçlü takımlar vardı ama en kötü kurayı çektik. Napoli maçını izleyenler görmüştür. Barcelona son dönemde inanılmaz formda. Avrupa'nın en formda ekibiyle oynayacağız." ifadelerini kullandı.