Domenec Torrent: Maça farklı hazırlandık

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçının ardından rakibi iyi analiz ettiklerini ve farklı hazırlandıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Katalan ekibiyle 0-0 berabere kalarak tur için avantaj elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalmaları sonrası açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcusu olan Barcelona'nın hocası Xavi ile olan sohbetleri hakkında Torrent, "Biz arkadaşız Xavi'yle. Uzun yıllar geçirdik birlikte. Birbirimizle futbolla ilgili bir şey konuşmadık. Kucaklaştık ve maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ ÇOK GELİŞTİRDİK"

Takımın çok geliştiğini söyleyen İspanyol hoca, "Fiziken iyiydik takım olarak. Kondisyon antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Son Konyaspor maçında iyi oynayamadık. Süper Lig'deki en şiddetli takımlardan biriyiz bu konuda. Kendimizi çok geliştirdik. Oyuncular çok büyük mesafe kat etti. Şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz." dedi.

"ŞU AN İÇİN BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ"

Ligdeki derbi için de konuşan Torrent, "Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil." sözlerini kullandı.

"BİZ ÇOK ÇALIŞTIK"

"Burada amacımız rövanşa dair umutlu olmaktı. Bunu da başardık." diyen 59 yaşındaki teknik direktör, "Biz çok iyi çalıştık. Bu nedenle Florya'da bu kadar saat geçiriyoruz. Barcelona'nın ofansif yeteneklerini kısıtladık. Barça ile Camp Nou'da başabaş hücum oynarsanız 4 yersiniz. Son maçları böyle oluyor. Bizim amacımız orta sahanın merkezini kapatmaktı. Topa da sahip olup boşlukları doğru kullanmaktı. Ayrıca çok memnunuz. Heyecanlı bir şekilde gelecek taraftarlar rövanşa. Çok büyük bir maç olacak. Mesela Napoli sahasında Barça'dan 4 yedi. Her şey olabilir. Ancak, iyi mücadele edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Hayallerimizi canlı tuttuk. Taraftarlarımız bize İstanbul'da çok yardımcı olacak. Maçtaki kötü anlarımız olsa bile, doğaldır olabilir, onlar bize daha güçlü olmamız için çok yardımcı olacaklar." açıklamasını yaptı.