Dries Mertens, Sparta Prag'ı da boş geçmedi Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Sparta Prag karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray Rams Park’ta Çekya takımı Sparta Prag ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından topla buluşan Mertens’in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

90. dakikada kenara geldi

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. golünü kaydetti. Mertens bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 2’sini Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde attı.

Müsabakaya 11’de başlayan Dries Mertens’in yerine 90. dakikada Carlos Vinicius dahil oldu.

"Mücadelemizi sonuna kadar verdik"

Dries Mertens, 3-2 kazanılan Sparta Prag karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Belçikalı yıldız, şu şekilde konuştu:

Kolay bir maç olmadı. Ancak mücadelemizi sonuna kadar verdik. Maçta her birimiz iyiydik ancak Muslera kesinlikle bizi mücadelede tutan isimdi.

"Çalışıp, gidersek turu geçebiliriz"

Mertens, sözlerine, şöyle devam etti:

Şut atmazsan, gol de atamazsın. Bu yüzden daha fazla şut atmamız lazım. Prag'daki maça iyi hazırlanmalıyız, kolay olmayacak. Çalışıp, gidersek turu geçebiliriz.

"Gerçekten harika bir taraftar baskısı var"

Yıldız futbolcu, son olarak şu sözleri sarf etti: