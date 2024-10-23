Dries Mertens: Üçüncü şampiyonluğu istiyoruz

İHA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EKSTRA MOTİVASYON OLDU BİZE"

Sezon başında Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmalarının kendileri için ekstra bir motivasyon oluşturup oluşturmadığıyla ilgili soru üzerine Mertens, şu yanıtı verdi:

Ekstra motivasyon oldu bize. Sadece bu maç özelinde değil, lige başladığımızda da bize ekstra motivasyon oldu. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ligde iyi bir takım olduğumuzu gösterdik ve iyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum.

"BU KADAR GOL YEMEMİZİN NEDENİNİ BEN DE BİLMİYORUM"

Bu sezon Galatasaray'ın öne geçtiği maçlarda çok gol yemesiyle alakalı gelen soru üzerine de değerlendirme yapan tecrübeli futbolcu, şu şekilde konuştu:

Dikkat etmemiz lazım. Bu kadar gol yememizin nedenini ben de bilmiyorum, bilsem söylerdim.

"ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

Bu sezon ligde şampiyonluk yolundaki rakiplerinin de iyi kadrolar kurduğunu fakat bu sene de şampiyon olmak istediklerini belirten 37 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Gördüğümüz kadarıyla bu sene Beşiktaş iyi oyuncular aldı, Fenerbahçe ve Samsunspor da aynı şekilde. İyi bir performans da sergilediler. Bizim yapmamız gereken kendi performansımızı ortaya koyup, daha iyisini yapmak. İki seneden beri buradayım. İki senedir şampiyon olduk. Bu sene üçüncü senem ve üçüncüsünü yapmak istiyoruz.

"ADAPTE OLABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın Elfsborg karşısındaki taktik dizilişiyle alakalı da gelecekte adaptasyon sağlayabileceklerini söyleyen Dries Mertens, sözlerini şöyle tamamladı: