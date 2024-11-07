Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele öncesinde ise Dries Mertens, ödüllendirildi.
Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Dries Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.
PLAKET VE FORMA VERİLDİ
Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.
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