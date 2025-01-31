UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

"BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞTIK"

Dusan Tadic şunları söyledi:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Zorlu bir zemin ve rakip vardı. Cezalı oyuncular, listede olmayan oyuncular gibi bir problemimiz vardı. Bugün başardık, en önemlisi buydu. Takım olarak karakter gösterdik. Bu gerçekten önemliydi. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı oyun ritmimizde yavaşlama oldu. Bu esnada daha iyi savunma yapmalıydık. Birbirimiz için savaştık. Ödülümüzü aldık. Bir üst tura adımızı yazdırdık."