Dusan Tadic: Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Olympiakos'la oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçı öncesinde konuştu. Sırp oyuncu, maçın atmosferini merak ettiğini belirterek "Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk" ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, 18 Nisan Perşembe gecesi saat 22.00’de evinde Olympiakos ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 3-2 kaybettiği rakibini, taraftarı önünde yenerek yarı final biletini almak istiyor.

Fenerbahçe, müsabakadan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe’nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse de penaltı atışlarına geçilecek.

Bu kritik maç öncesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maç olacak ama turu atlamayı düşünüyoruz"

Tadic, sözlerine şu şekilde başladı:

Yarın ilginç bir maç olacak. İki takım da çok kaliteli. İlk maç çok bireysel hata yaptık ama daha sonra iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Yarın onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu taraftarımızın önünde göstereceğiz. Zor bir maç olacak ama turu atlamayı düşünüyoruz.

"Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk"

Daha iyi olduklarını göstermeleri gerektiklerini belirten Tadic, şu sözleri sarf etti:

Biz her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın önünde bunu göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk.

"Ben harika bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum hatta gördüğüm en iyisi"

Maçın harika bir atmosferde oynanacağını söyleyen Tadic, şu ifadeleri kullandı:

Ben harika bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum hatta gördüğüm en iyisi. Bunu olumlu anlamda kullanmamız gerekiyor. Büyük takımlarda olduğunuzda iyi şeyler olur, kötü şeyler olur. Taraftarımızı arkamıza almamız gerekiyor. Yarın da harika bir atmosfer olacağını ve birlikte bir şeyler başaracağımızı düşünüyorum.

"En önemlisi şu anda takımımızın başarılı olması"

En önemli olanın takımın şampiyonluğu olduğunu söyleyen Sırp futbolcu, şunları dedi:

Benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde olan oyuncunun gol kralı olmasını istersiniz. Bizlerin en büyük hedefi önündeki santraforu en iyi şekilde beslemektir. Ama bizim için en önemlisi şu anda takımımızın başarılı olması.

"Böyle büyük bir kulüpte 50 maç oynamak güzel bir şey"

Fenerbahçe'de 50 maça çıkmanın önemine değinen yıldız isim, şöyle konuştu:

Böyle büyük bir kulüpte 50 maç oynamak güzel bir şey. Umarım takımı yarın yarı finale taşıyıp bu durumu daha da güzelleştirebiliriz.

"Olympiakos'a saygı duyuyoruz ama umarım biz daha iyi olduğumuzu gösteririz"

Dusan Tadic, Olympiakos'a saygı duyduklarını belirtti.