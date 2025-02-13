Dusan Tadic, skor katkısını Avrupa Ligi'nde de sürdürdü

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Müsabakaya 11'de başlayan Dusan Tadic, 11. dakikada takımının ilk golünü attı. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic'in ortasında Yusuf Akçiçek kafayı vururken, Tadic kafayla dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

GOL YOLLARINDA ETKİLİ

Bu sezon Süper Lig'de 8 gol, 10 asistle Fenerbahçe'nin gol yollarına en etkili isimlerinden olan Sırp futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2. golüne imza attı.

Tadic, lig aşamasında Twente filelerini havalandırmıştı. 36 yaşındaki futbolcu bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.

Tadic, karşılaşmanın 86. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Dusan Tadic, Anderlecht karşılaşmasını değerlendirdi.

Mücadelede Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Tadic, maçın ardından yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Bütün takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Her şeyi birlikte yaptık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk maçı tamamladık. Anderlecht zorlu bir takım. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız ve bu şekilde devam edeceğiz.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Sözlerine devam eden Sırp yıldız, şu şekilde konuştu: