Dusan Tadic: Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Slavia Prag karşılaştı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Slavia Prag karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"

Sırp yıldız şunları söyledi:

"Çok önemli bir galibiyetti. Zor bir rakipti. Maçın genelinde rakip adam adama markaj uyguladı. Bu hakem kararlarında dolayı da oldu, maç agresif noktaya gitti. Bazı faulleri vermedi. Takım için önemli bir galibiyet oldu, en önemlisi buydu. Saha içerisinde zekice hareket ettik. Bu tip maçları kazanmak için de böyle hareket etmelisiniz."