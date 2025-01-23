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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'ten anlamlı bir hareket geldi.

TADIC, TRİBÜNLERİ ALKIŞLADI

ESH Spor muhabiri Ercan Ertan'ın aktardığına göre; Fenerbahçe tribünleri, Tadic'i yumruk şova çağırdı.

Sırp futbolcu ise taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Hücum oyuncusu, daha sonra ise takım arkadaşlarına da 'alkışlayın' uyarısında bulundu.

TAKDİR TOPLADI

Tadic'in Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yaptığı bu hassasiyet büyük takdir topladı.

NELER OLMUŞTU?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde dün sabaha karşı çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı.

Otelin mutfak bölümünde başlayan yangın, binanın ahşap yapısının etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm otele yayıldı.

Yangının büyümesiyle birlikte 78 kişi hayatını kaybetti.