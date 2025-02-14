Edin Dzeko, bu sezonki 19. golünü kaydetti

İHA

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken, Edin Dzeko da 1 gole imza attı.

Mücadeleye kaptan olarak 11'de başlayan Dzeko, 42. dakikada fileleri havalandırdı.

BU SEZON 19. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı.

Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, bugün de yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.

38 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı.

75 DAKİKA SAHADA KALDI

Edin Dzeko, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini alkışlarla Anderson Talisca'ya bıraktı.