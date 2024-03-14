Edin Dzeko: Bugünkü gibi oynamadığımız sürece her takımı yenebiliriz Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, Union Saint-Gilloise maçının ardından konuştu. Yıldız isim, önemli olanın çeyrek finale kalmaları olduğunu ifade etti. Dzeko, bugünkü oyunlarından memnun olmadığını da belirtti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilsede adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ilk maçta alınan 3-0'ın avantajıyla çıkan sarı-lacivertliler, rakibine 68. dakikada Mathias Rasmussen'in attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Belçika'da oynanan maçta 3 farklı aldığı galibiyetle avantajı bulunan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final biletini cebine koydu.

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko, maç sonrası açıklamalar yaptı.

"Bugün için tek pozitif şey çeyrek finale kalmak"

Edin Dzeko, sözlerine şöyle başladı:

Bugün için tek pozitif şey çeyrek finale kalmak. Geriye kalan şeyler, bizim için iyi değildi. Bugünkü performanstan memnun olmamalıyız. Bugün de maçı kazanmalıydık. Belirttiğim gibi, tek önemli şey bugün çeyrek finale çıkmaktı.

"Bugünkü gibi oynamadığımız sürece her takımı yenebiliriz"

Dzeko, sözlerine şöyle devam etti:

Çeyrek finale çıkan her takımın turnuvayı kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kim olduğunu yarın öğreneceğiz. Bugünkü gibi oynamadığımız sürece her takımı yenebiliriz.

"Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor"

Taraftara mesaj yollayan Dzeko, şu şekilde konuştu: