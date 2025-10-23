Edin Dzeko, Konferans Ligi tarihine geçti

- Edin Dzeko, UEFA Konferans Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.
- Fiorentina, Rapid Wien'i 3-0 yenerek 6 puana ulaştı.
- Dzeko, 39 yaşında attığı golle bu başarıyı elde etti.
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İtalyan takımı Fiorentina, Avusturya ekibi Rapid Wien deplasmanına konuk oldu.
Fiorentina, Allianz Stadyumu'ndaki maçı 3-0 kazandı.
ÜÇ GOLLE GALİBİYET
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cher Ndour, 48. dakikada Edin Dzeko ve 88. dakikada Albert Gudmundsson attı.
TARİHE GEÇTİ
Bosna Hersekli futbolcu, 39 yaşında kaydettiği golle turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde etti.
39 yaşından 213 gün alan ve 40’a merdiven dayayan Fenerbahçe’nln eski golcüsü kırılması güç bir rekora imza attı.
Kariyerinde Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe gibi üst düzey kulüplerin formasını giyen Dzeko, yaz transfer döneminde Fiorentina’ya 2 yıllık imza atmıştı.
FIORENTINA'DAN 2'DE 2
Bu sonucun ardından Fiorentina, 2 maç sonunda 6 puana ulaştı. Rapid Wien'in 2 maç sonunda puanı bulunmuyor.
Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Fiorentina, Mainz 05 deplasmanına gidecek. Rapid Wien, sahasında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.