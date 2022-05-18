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    Eintracht Frankfurt - Rangers maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi finalinde İskoç ekibi Rangers ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor.
    • 18.05.2022 - 09:10
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    Eintracht Frankfurt - Rangers maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşı karşıya geliyor.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibiyle İskoçya temsilcisi Rangers arasındaki final maçına, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

    Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği ve TV8,5 kanalı ile Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hasebe, Chandler, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Kamada, Borre, Lindstrom

    Rangers: McGregor, Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent


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