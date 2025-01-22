Emirhan Topçu: Avrupa’da devam etmek istiyoruz

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin yedinci haftasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao’yu etkileyici bir performansla 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başarılı oyuncusu Emirhan Topçu, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"HEM AVRUPADA HEM DE TÜRKİYE'DE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Maçın geneline dair görüşlerini paylaşan Emirhan, şunları söyledi:

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptık, bu tempoyu maç boyunca koruyarak etkili bir oyun sergiledik ve güzel bir skorla sonlandırdık. Takım olarak savunmada da oldukça organizeydik. Bu performansı devam ettirmek istiyoruz. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de aynı istikrarı göstermeyi hedefliyoruz.

"YETENEKTEK ÇOK MÜCADELE İLE KAZANDIK"

Takım arkadaşlarını da tebrik eden genç oyuncu, "Svensson da maçtan sonra belirtti, belki takım olarak yetenekten çok mücadelemizle ön plana çıkıyoruz. Svensson’u ayrıca kutlamak isterim, gerçekten harika bir maç çıkardı" diyerek takım ruhuna vurgu yaptı.