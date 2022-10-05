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Emre Belözoğlu Riga maçına gidemedi
Başakşehir’de üst solunum enfeksiyonu geçiren Teknik Direktör Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Riga karşılaşmasına gidemedi.
- 05.10.2022 - 18:56
Başakşehir A Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Riga ile karşılaşacak.
Turuncu-lacivertlerde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen Emre Belözoğlu, Letonya’ya gidemedi.
Belözoğlu hastalığı atlatması durumunda Letonya'ya gidecek aksi taktirde takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer görev yapacak.
15 maçta mağlubiyeti yok
Süper Lig ve Avrupa'da toplam 15 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu’nun ekibi, 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.