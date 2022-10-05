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    Emre Belözoğlu Riga maçına gidemedi

    Başakşehir’de üst solunum enfeksiyonu geçiren Teknik Direktör Emre Belözoğlu, yarın oynanacak Riga karşılaşmasına gidemedi.
    • 05.10.2022 - 18:56
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    Emre Belözoğlu Riga maçına gidemedi

    Başakşehir A Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Riga ile karşılaşacak.

    Turuncu-lacivertlerde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen Emre Belözoğlu, Letonya’ya gidemedi.

    Belözoğlu hastalığı atlatması durumunda Letonya'ya gidecek aksi taktirde takımın başında yardımcı antrenör Erdinç Sözer görev yapacak.

    15 maçta mağlubiyeti yok

    Süper Lig ve Avrupa'da toplam 15 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu’nun ekibi, 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.


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