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    Emre Belözoğlu'ndan Avrupa'ya harika başlangıç

    Başakşehir, Konferans Ligi ilk maçında Hasan Ali, Ndayishimiye, Okaka ve Berkay'ın golleriyle Hearts'ı 4-0 devirdi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 11.resmi maçında da yenilgi yüzü görmedi.
    • 09.09.2022 - 18:45
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    Emre Belözoğlu'ndan Avrupa'ya harika başlangıç

    Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Başakşehir, etkileyici form grafiğini Avrupa'da da sürdürüyor. İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Hearts'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

    Başakşehir, bu sezon  5 haftada Süper Lig'de 4 maç oynadı. İstanbul ekibi bu süreçte rakiplerini 3 kez mağlup etti ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında kalesini gole kapattı.

    3 tur geçip gruplara kaldı

    Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 ön eleme turu oynadı. Turuncu-lacivertliler bu maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

    İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelen İstanbul ekibi ilk maçta evinde 1-1'lik eşitliğe rağmen deplasmandaki 1-0'lık galibiyetiyle tur atlama başarısı gösterdi.

    Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turunda Breidablik'i 3-1 ve 3-0'lık skorlarla rahat geçti. İstanbul ekibi, play-off turunda ise Antwerp ile ilk maçta 1-1 berabere kalmasına rağmen deplasmandaki 3-1'lik üstünlüğüyle gruplara kaldı.

    Emre Belözoğlu ndan Avrupa ya harika başlangıç #1

    Mağlubiyet yüzü görmedi

    Son Hearts galibiyetiyle birlikte Başakşehir'in Avrupa karnesi daha da parlak bir hale geldi. Emre Belözoğlu, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. İstanbul ekibi, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

    Emre Belözoğlu ndan Avrupa ya harika başlangıç #2

    Avrupa'daki en farklı galibiyet

    Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in bu galibiyeti sonrası bir ilk yaşandı. Turuncu-lacivertliler, Hearts'ı 4-0'la geçtiği mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

    Emre Belözoğlu ndan Avrupa ya harika başlangıç #3


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