En-Nesyri: Avrupa'da daha fazla puan toplayacağız

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UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1 üstün ayrılarak önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Slavia Prag maçının ardından görüşlerini aktardı.

"AVRUPA'DA DAHA FAZLA PUAN TOPLAYACAĞIZ"

Faslı futbolcu, "Bu maçı tarif edecek kelimeler yok. Maç boyunca bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Avrupa'da daha fazla puan toplayacağız. İstediğimiz bu galibiyetti, aldık." dedi.

"KİM OYNARSA OYNASIN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

En-Nesyri, "Kim oynarsa oynasın, görevimiz mücadeleyi en iyi şekilde vermek. Sonradan girenler de iyi mücadele etti. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor." sözlerini sarf etti.