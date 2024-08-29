Enis Destan: Son derece üzgünüz Trabzonspor'da Enis Destan, St. Gallen'a penaltılarda 5-4 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-Off Turu rövanş maçında penaltılarda St. Gallen'a 5-4 yenilen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

"TAKIM VE BEN SON DERECE ÜZGÜNÜZ"

Trabzonspor'da takımının tek golünü atan golcü futbolcu Enis Destan, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Enis Destan, "Takım ve ben son derece üzgünüz. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

Taraftarına seslenen Enis, "Bizi 120 dakika destekledi taraftarlar. Onlarla daha güçlüyüz. Sezon boyu bu desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.