Enrico Maassen: Favori Trabzonspor St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, Trabzonspor ile karşılaşacakları maç öncesinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Haber Merkezi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"FAVORİ TABİKİ DE TRABZONSPOR"

Maassen, maçın oynanacağı stat da takım kaptanı Lukas Görtler ile düzenlediği basın toplantısında, tur şansının yarı yarıya olduğunu ifade ederek, odak noktalarının gruplara kalmak olduğu belirtti.

Kendileri için maçın final niteliğinde olduğunu aktaran Maassen, "Maç 0-0 başlayacak ilk maçtan dolayı. Geçen maç biraz çekingen başladık, sonlara doğru biraz toparladık. Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var. Bununla alakalı da oyuncularımızı efektif bir şekilde kullanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

GÖRTLAR: "KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ MAÇLARINDAN BİRİNE ÇIKACAĞIM"

Maçın önemine dikkati çeken Lukas Görtler de "Kariyerimin en önemli maçlarından birine çıkacağım. Buna benzer bir durumu Utrecht'te oynarken yaşamıştım. Orada maalesef uzatmalarda elenmiştim ama Türkiye'de böyle bir maç oynayacak olmaktan ötürü hem çok motiveyim hem de burada tur atlamak istiyoruz." dedi.

Görtler, gelişmekte olan bir takım olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: