Enrico Maassen: İlk final maçını kazandık St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu sezon özelinde ilk final maçlarını kazandıklarını belirterek, bunun keyfini yaşayacaklarını söyledi.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında konuk ettiği St. Gallen'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Müsabakanın ardından ise St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Enrico Maassen, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk yarı cesaretli bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Planladığımız şekilde oynadık. İlk yarıdaki dominant oyunumuzla ilk yarı oyun üstünlüğüyle soyunma odasına girdik. İkinci yarıda konsantrasyon eksikliği ile gol yedik. Taraftarlar devreye girdi ve yedek kulübesindeki güçlü kadrosuyla bizi zorlamaya başladılar. Takımım hiç pes etmedi ve sonuna kadar mücadele etti. 60 dakikadan sonra maç iki takımın dengeli mücadelesiyle geçti. Genel olarak iki pozisyon verdik. Bir tanesi gol oldu. Direkten dönen frikik olsaydı buradan üzgün ayrılabilirdik. Sonunda biz galip geldik. Bu sezonun özelinde baktığımızda ilk final maçından galip ayrıldık.

"BUGÜNÜN TADINI ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Maksimum bir başarı yakaladıklarını belirten Maassen, şunları dedi: