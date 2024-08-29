Enrico Maassen: İlk final maçını kazandık

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında konuk ettiği St. Gallen'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Müsabakanın ardından ise St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Enrico Maassen, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk yarı cesaretli bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Planladığımız şekilde oynadık. İlk yarıdaki dominant oyunumuzla ilk yarı oyun üstünlüğüyle soyunma odasına girdik. İkinci yarıda konsantrasyon eksikliği ile gol yedik. Taraftarlar devreye girdi ve yedek kulübesindeki güçlü kadrosuyla bizi zorlamaya başladılar. Takımım hiç pes etmedi ve sonuna kadar mücadele etti. 60 dakikadan sonra maç iki takımın dengeli mücadelesiyle geçti. Genel olarak iki pozisyon verdik. Bir tanesi gol oldu. Direkten dönen frikik olsaydı buradan üzgün ayrılabilirdik. Sonunda biz galip geldik. Bu sezonun özelinde baktığımızda ilk final maçından galip ayrıldık.
"BUGÜNÜN TADINI ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Maksimum bir başarı yakaladıklarını belirten Maassen, şunları dedi:
Bugünün tadını çıkarmaya devam edeceğiz ve bu süreç devam edecek bir süreç ve bunun keyfini süreceğiz. Gerçekten güçlü bir oyunculara sahip bir takım eşleştiğimiz için bu durum ürkütücüydü. Tamamıyla buradaki hedefimiz bir adım daha gitmekti. Bunu da başardık. Trabzonspor'da topa sahip olmayı seven çok oyuncu var ama topun peşine koştuklarını söyleyemeyiz.
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