Ernest Muçi, yine sahnede! Malmö maçını da boş geçmedi

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, sahasında İsveç temsilcisi Malmö’yü 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy’dan geldi.

SON 3 MAÇINDA DA GOL ATTI

23 yaşındaki futbolcu, böylelikle çıktığı son 3 müsabakada da fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Süper Lig’de üst üste Galatasaray ve Kasımpaşa’ya karşı gol sevinci yaşayan Arnavut oyuncu, Malmö maçında da gol istikrarını sürdürdü.

BU SEZON TOPLAMDA 6 GOLE ETKİ ETTİ

Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında bu sezon çıktığı 5. karşılaşmasında ilk golünü kaydeden Ernest Muçi, toplamda ise 4 gol, 2 asiste ulaştı.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Ernest Muçi, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Muçi, şunları dedi:

Çok mutluyum. Son iki maçımızı kaybetmiştik. İyi bir geri dönüş yaptık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdik. Bu şekilde devam edeceğiz. Her şeye çalışıyoruz. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyorum.