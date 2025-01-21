Ernesto Valverde : Çok tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız

İHA

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, yarın saat 18.30’da Beşiktaş’a konuk olacak.

Son antrenmanını kendi tesislerinde yapan kırmızı-beyazlılar, bu akşam İstanbul’a geldi.

Athletic Bilbao’da Teknik Direktörü Ernesto Valverde maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR RAKİP"

Bolu’da yaşanan otel yangını sebebiyle sözlerine, "Yaşanan üzücü olay için tüm Türkiye'ye başsağlığı dilemek istiyorum" diyerek başlayan Valverde, şu şekilde konuştu:

Altı günde 3 maç oynayacağız. Beşiktaş büyük bir rakip. Kazanmaya çalışacağız. Rakibimiz elinden geleni yapacak. Karşımızda zor bir takım olacak. Biz de motiveyiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'de atmosfer her takım için zor. Daha önce Galatasaray'a karşı da oynamıştım. O deplasman da çok zordu. Böyle maçlarda konuk ekip olarak kazanmak için her şeyi yaparsınız.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Siyah-beyazlı ekibin kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren 60 yaşındaki teknik direktör, şu şekilde konuştu:

Teknik direktör değişikliğinin ardından her takım reaksiyon veriyor. Takım aynı, kaliteli oyuncuları var. Sonuca etki edebiliyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Sahalarında oynayacaklar. Çok tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Maça nasıl başlarız kestiremiyoruz. Beşiktaş'ın da kararlı oyuncuları var. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes gibi skora etki eden tecrübeli oyuncuları var. Bizim için çok önemli bir maç. Direkt çeyrek finale kalmak istiyoruz. Çeyrek finali henüz garantilemedik. Hesaplamalar yapılabilir, 1 puan da yetebilir. Bizim için önemli olan elimizden geleni yapıp elemeleri geçmek.

"DAHA MOTİVE OLACAKLAR"

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü etkilemeye çalışacak birçok oyuncusu olacağını söyleyen İspanyol teknik adam, şu açıklamada bulundu:

Hesaplama yaparsak zorlanabiliyoruz. Hesaplamalara gerek yok. Yarın ki maçta 3 puan almak hedefimiz. Başka bir şey düşünemiyoruz. Teknik direktör değişikliğinin ardından daha motive olacaklar. Taraftarlar da daha motive olacak. Biz de buna karşı reaksiyon vermeliyiz. Sonuç bizim için daha önemli. Maçta neler olur kestiremeyiz. Maçtan sonra önde olmak daha önemli. Fenerbahçe'ye karşı da iyi başladık. Orada da tutkulu taraftarlar vardı. Oyunculara odaklandık. Son oynadıkları Samsunspor maçını izledim. Ole Gunnar Solskjaer stili olan bir teknik direktör. Değişiklikler olacaktır. Bunu tahmin etmek zordur. Önemli olan nasıl reaksiyon verdiğimiz.

"HAYALİMİZ VAR"

UEFA Avrupa Ligi finalinin kendi sahalarında oynanacağının hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı: