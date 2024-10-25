Ersin Destanoğlu: Oynama ihtiyacı hissettim, kendimi zorladım

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fransa temsilcisi Lyon'u deplasmanda Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu, Lyon galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY MAÇINA BAKACAĞIZ"
Ersin Destanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Fransa'ya geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Bunun bilinciyle maça çıktık. Ülkemizin yanındayız her zaman. Bir nebze bu galibiyet mutlu ettiyse çok mutlu oluruz. Lyon çok güçlü bir takım. 5-6 sene önce burada yaşanan maçı biliyoruz. Elimizden geleni yaptık. Oyuna giren çıkan herkes iyi mücadele etti. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edip Galatasaray maçına bakacağız.
"KENDİMİ ZORLADIM"
Milli kaleci, ayrıca şunları dedi:
Ben Frankfurt maçı öncesi ısınmada adalemi yırttım. Futbol bu, tepki de olur sevgi de. Benim için güzel bir maç geçti. İki antrenman yaptım. Kimi insan fedakarlık diyor ama ben oynama ihtiyacı hissettim, kendimi zorladım. Kazandığımız için mutluyuz.
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