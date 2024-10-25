Ersin Destanoğlu: Oynama ihtiyacı hissettim, kendimi zorladım

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fransa temsilcisi Lyon'u deplasmanda Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu, Lyon galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAÇINA BAKACAĞIZ"

Ersin Destanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Fransa'ya geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Bunun bilinciyle maça çıktık. Ülkemizin yanındayız her zaman. Bir nebze bu galibiyet mutlu ettiyse çok mutlu oluruz. Lyon çok güçlü bir takım. 5-6 sene önce burada yaşanan maçı biliyoruz. Elimizden geleni yaptık. Oyuna giren çıkan herkes iyi mücadele etti. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edip Galatasaray maçına bakacağız.