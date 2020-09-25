Fatih Terim, maç öncesi Hırvat basınına konuştu

Hajduk Split maçı öncesi Hırvat spiker Mirta Surjak'a İtalyanca röportaj veren Fatih Terim, "Fenerbahçe derbisinin benim için bu maçtan daha önemli olduğu doğru değil" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split'i 2-0 yendikleri maç öncesi İtalyanca röportaj verdi.

Terim, Hırvat kulübünün televizyonunda çalışan Mirta Surjak'ın sorularını yanıtladı.

Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi - İZLE

67 yaşındaki teknik adam, Mirta Surjak'a İtalyanca verdiği röportajda Hajduk Split'i iyi tanıdığını ve tarihleri boyunca genç ve yetenekli oyuncular yetiştirdiğini bildiğini söyledi.

Maç öncesi analizlerinde dikkat edilmesi gereken oyuncuları izlediklerini belirten Terim ayrıca maç öncesinde kafalarında Fenerbahçe maçının olduğu beklentisinin gerçek olmadığını söyledi.

"HER MAÇ ÖNEMLİ"

Terim Surjak'a verdiği röportajda, "Fenerbahçe derbisinin benim için bu maçtan daha önemli olduğu doğru değil. Benim için her maç önemli. Önce Hajduk Split maçını kazanmalıyız." sözlerini kullandı.

Terim ayrıca Hajduk Split'i iyi tanıdığını söyleyerek, "Kulübün tarihi hakkında çok bilgim var. Bir çok genç oyuncuyu yetiştiren Hırvat kulübü olduğunu biliyorum. Dinamo Zagreb maçını da izledim. Diamantakos, Caktas ve Jradi'ye dikkat ettim." diye konuştu.