Fatih Terim: UEFA Avrupa Ligi'ni önemsiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçına diri bir kadroya çıkacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın sahasında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek.

"UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ÖNEMSİYORUM"

Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen tecrübeli teknik adam, "UEFA Avrupa Ligi'ne çok önem veriyorum ama fikstür öyle bir denk geldi ki.. Bu da bizim hatamız. Şampiyonlar Ligi fikstürüne alışık olunca UEFA Avrupa Ligi'nde biraz yadırgıyoruz açıkçası.. Arkadaşların bu fikstürde dinlenmesi de gerekiyor. Çıkartacağımız takım ne Başakşehir maçındaki takım olacak ne de Neftçi ile oynayacağımız maçtaki gibi olacak. UEFA'yı önemsiyorum, diri kadrolar ile mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR BİZİM GÜCÜMÜZ"

67 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray seyircisiz oynamaya alışkın olmamalı. Ne tadı var, ne tuzu var. Taraftarsız bir futbol düşünmek mümkün değil. Pazar günü Ali Sami Yen'i düşünsenize... Taraftarımızı çok özledik. Belki oynadığımız şu futbolu taraftarımız olsaydı çok daha yukarıya çekebilirdik." şeklinde konuştu.

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Terim, "Emre Akbaba bu hafta antrenmanlara başlıyor, o da en kısa sürede bizimle olacak. Saracchi çok ağır değil ama bir sakatlığı var, çabuk atlatacaktır; Fener maçına oynatabilir miyiz bilmiyorum ama Saracchi oynamak istiyor. Aldık, sattık işlemi gerçek manada gerçekleşirse oynamasa da Muslera'yı listeye yazmak istiyorum olmazsa da Ocak ayında listeye yazacağım. Ocak'ın önüne çekebilir miyiz, buna bakacağız." dedi.