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    Fatih Terim ve Steven Gerrard tartıştı

    Fatih Terim ve Steven Gerrard tartıştı

    İskoçya deplasmanında Rangers'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, rakip takım teknik direktörü Steven Gerrard ile tartıştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 00:01
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    UEFA Avrupa Ligi play off mücadelesinde Rangers, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden Rangers 2-1'lik sonuçla ayrılarak temsilcimizi Avrupa'dan eledi.

    "ÇOK KONUŞUYORSUN"

    Mücadelenin 86. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard kenarda bir atışma yaşadı.

    İngiliz teknik adamın Fatih Terim'e "Çok konuşuyorsun." şeklinde el hareketi yapması da dikkatlerden kaçmadı.

    Bu atışmanın hemen ardından Galatasaray'ın golü gelince iki teknik adam tartışmayı kesti.

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