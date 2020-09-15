Fatih Terim'den Neftçi Bakü maçında rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 gün arayla oynayacakları Başakşehir maçını da düşünerek Neftçi Bakü karşısına 3 değişiklik yaptığı kadroyla çıkacak.

Gaziantep FK maçında üst düzey bir futbol oynayan Galatasaray'da Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması öncesi Fatih Terim'in planı da ortaya çıktı.

Perşembe günü Azerbaycan takımlarından Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadro rotasyonuna gidecek.

DIAGNE, BABEL VE DONK GÖREVE

Hafta sonu Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Neftçi Bakü karşılaşmasında bazı isimler kulübeye çekilecek. Terim, Falcao, Arda Turan ve Luyindama gibi isimleri kulübeye çekerek Diagne, Babel ve Donk'u ilk 11'e alacak.

Bu rotasyonla Başakşehir maçını düşünen Fatih Terim, Süper Lig maçına as kadroyla çıkacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'ye karşı bu kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.