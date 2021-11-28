Fatih Terim'e Alman hakemden övgü

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in UEFA Avrupa Ligi’ndeki ise olgun tavrı ile takdir topladı, Alman hakem Stieler, özel olarak teşekkür etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de hakemlerle yıldızı hiç barışmazken, bir hafta içinde oynanan iki maçta farklı bir portre çizdi.

Fenerbahçe derbisinde, iki sarı kartın ardından oyundan atılan, bunun sonrasında da hakem için söylediği sözler hakaret sayılan Terim, ağır bir ceza almıştı. Terim’e kırmızı kartı ve hakareti nedeniyle toplam 6 maç ceza verilmişti.

Aradan geçen 4 günlük süre sonunda bu kez Marsilya karşısına çıkan tecrübeli teknik adam ise bu kez yaptıklarıyla hakeme yardımcı oldu ve takdir topladı.

ALMAN HAKEM TEŞEKKÜR ETTİ

Tribünlerden yabancı maddelerin atıldığı ve ortamın gerildiği anlarda sahneye çıkan Terim, tribünleri sakinleştirmiş ve sahaya yabancı madde atılmaması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu durum, sarı-kırmızılı taraftarın olayları büyütmesine engel olmuştu.

Milliyet’in haberine göre Terim’in bu tavrından etkilenen hakem Stieler’in devre arasında koridorda yanına gidip tecrübeli teknik adama, “Siz olmasaydınız işiniz çok zor olurdu. Taraftarı uyarmanız önemli ve etkileyiciydi. Bu hareketiniz sayesinde olaylar büyümedi” dediği öğrenildi.

6 MAÇ YOK

Cezası nedeniyle toplam 6 resmi maçta görev yapamayacak olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ilk maç cezası bugün infaz edilecek. Ligin ilk yarısında ayrıca Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.