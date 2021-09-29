Fatih Terim'in Marsilya planı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, Marsilya deplasmanına çıkıyor.

Süper Lig'deki 4 maçlık hasretine Göztepe karşısında son vererek moral bulan Galatasaray'da tüm gözler, UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.

E Grubu'ndaki ilk sınavında güçlü İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, yarın Marsilya deplasmanında da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Maç için bugün Fransa'ya gidecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından Lazio karşısındaki gibi baskılı oynamalarını istedi.

LAZIO MAÇI 11’İYLE MARSILYA KARŞISINDA

Tecrübeli çalıştırıcı, son anda bir değişiklik olmadığı takdirde Lazio maçının 11'iyle Marsilya karşısına çıkacak.

Savunmanın göbeğinde Marcao-Nelsson ikilisine görev verecek olan Terim, santrforda da Halil Dervişoğlu'nu oynatacak. Marcao'nun takıma dönmesiyle birlikte oyun kurma görevini, bu oyuncu ile birlikte Cicaldau ve Morutan yapacak.

YEDLIN OYNAYACAK

Diğer yandan, sakatlıkları geçen Sachao Boey ve Barış Alper takımla çalışmalara başlarken, iki futbolcunun Marsilya'da ilk 11 başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Fatih Terim'in risk almamak adına bu oyuncuları yedek kulübesinde oturtup, Lazio maçında olduğu gibi Yedlin ve Kerem'i ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

DiMiTRi PAYET VE CENGiZ ÜNDER'E DiKKAT

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan, Fransa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 14 puan alan Marsilya, son dönemde düşüşte. Takım, Fransa Liginde oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabildi.

Marsilya'da en skorer isimler; 5 gollü Payet ve 4 gollü Cengiz Ünder. Fatih Terim'in bu oyuncuların yanı sıra santrfor Dieng ve orta sahadaki Bamba Dieng ve Mattego Guendouzi ye özel önlem alması bekleniyor.

TERİM’İN PLANLADIĞI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU