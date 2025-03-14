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Avrupa Ligi



Felipe Melo'dan Fenerbahçe paylaşımı: En büyük Cimbom

Felipe Melo'dan Fenerbahçe paylaşımı: En büyük Cimbom Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a penaltı atışlarında 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, "En büyük Cimbom" paylaşımıyla ile dikkatleri üzerine çekti.