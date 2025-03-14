Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarına kaldı.
Penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.
FELIPE MELO'DAN 'FENERBAHÇE' PAYLAŞIMI
Maçın ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan dikkat çeken bir videolu paylaşım geldi.
Zaman zaman Fenerbahçe'ye karşı bu tarz paylaşımlarıyla gündem olan Melo, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya vedasının ardından yine kameranın karşısına geçti.
Melo yaptığı paylaşıma, "En büyük Cimbom" notunu düştü.
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