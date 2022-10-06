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    Fenerbahçe- AEK Larnaca maçında İzmir Marşı

    Fenerbahçe- AEK Larnaca maçında İzmir Marşı

    UEFA Avrupa Ligi B grubunda oynanan Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında, sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla İzmir Marşı'nı söyledi.
    • 06.10.2022 - 23:20
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 23:22
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    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile sahasında karşı karşıya geliyor.

    "Yarın takımımız tüm ulus için savaşıyor"

    Maç öncesi Rum taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yarın takımımız tüm ulus için savaşıyor. Yunanistan'ın başkenti Konstantinapolis'te (İstanbul) tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız. Bolca içki içerek ve şarkı söyleyerek maça 17.00'de başlayacağız." ifadelerine yer vermişti.

    Bu provokasyon, sosyal medyadaki Türk taraftarlar tarafından da yoğun eleştiri aldı. Tüm takım taraftarları, sarı-lacivertli takıma destek mesajları yolladı.

    Fenerbahçe- AEK Larnaca maçında İzmir Marşı #1

    Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

    Bu olay sonucunda Kadıköy'da ilk yarı oynanırken tribünler İzmir Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi. Tribünlerin uzun süre boyunca İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

    Fenerbahçe- AEK Larnaca maçında İzmir Marşı #2

    Fenerbahçe- AEK Larnaca maçında İzmir Marşı #3

    Fenerbahçe- AEK Larnaca maçında İzmir Marşı İZLE


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