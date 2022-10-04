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    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının hakemi

    Fenerbahçe-AEK Larnaca mücadelesini İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
    • 04.10.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 11:46
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    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının hakemi

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Brubu 3. maçında AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak.

    Hakem Chris Kavanagh

    Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

    Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının hakemi #1


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