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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının hakemi
Fenerbahçe-AEK Larnaca mücadelesini İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
- 04.10.2022 - 11:31
- Güncelleme : 04.10.2022 - 11:46
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Brubu 3. maçında AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak.
Hakem Chris Kavanagh
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.
Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.