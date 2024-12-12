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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Kadıköy’de oynanan mücadelede, Bosnalı hakem Irfan Peljto görev aldı. Konuk ekip, Inaki Williams'ın 5. ve 45. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Athletic Bilbao puanını 16’ya yükselterek gruptan lider çıktı. Fenerbahçe ise 8 puanda kalarak Avrupa'ya veda etti.

FENERBAHÇE'DEN GOLSÜZ PERFORMANS

Sezon başından bu yana Avrupa'da etkili bir hücum grafiği çizen Fenerbahçe, ilk kez gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 10 maçta 15 gol kaydetmiş, ancak bu maçlarda da kalesini gole kapatmayı başaramamıştı.

TARAFTARDAN YÖNETİME SERT TEPKİ

Karşılaşmayı izlemek için tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarları, alınan sonuç ve genel gidişattan dolayı yönetimi protesto etti. Taraftarlar, sık sık 'Ali Koç istifa' ve 'Yönetim istifa' sloganları attı. Ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunuldu.

GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ

Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, kalan süreçte Süper Lig'e odaklanacak. Taraftarların tepkisi sonrası teknik heyet ve yönetimin atacağı adımlar, merakla bekleniyor.