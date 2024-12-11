Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto yönetecek.

Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Mert, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, De Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta

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Emre Çalışkan
Editor