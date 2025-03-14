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Avrupa Ligi



Fenerbahçe, Avrupa'ya yine penaltılarla veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya yine penaltılarla veda etti Rangers'a penaltılarda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da penaltılarda turnuvadan elendi.