Fenerbahçe, Avrupa'ya yine penaltılarla veda etti

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers ile oynadığı ilk maçtan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe, ikinci maçta 2-0'lık skorla maçı önce uzatmaya, ardından da penaltı vuruşlarına götürdü.
YİNE PENALTILARLA VEDA ETTİ
Penaltı vuruşlarında 3-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, üst üste 2 sezonda Avrupa'ya penaltılarla veda etti.
OLYMPIAKOS'A KARŞI DA AYNI SKOR
Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile çeyrek finalde eşleşen Sarı-Lacivertliler, 3-2 kaybettiği ilk maçın ardından rövanş maçını 1-0 kazanmış ve maçı penaltılara götürmüştü.
Fenerbahçe, penaltı vuruşları sonucunda yine 3-2'lik skorla Avrupa defterini kapatmıştı.
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